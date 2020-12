Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 18./19.12.20

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Verstöße gegen die Corona-Verordnung (alle Freitag) In Cappeln nahmen 10 Personen, im Alter von 21-46 Jahren, aus verschiedenen Haushalten an einer Feier teil. Bei der Kontrolle um 21.15 Uhr wurden Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen gefertigt. In Löningen trafen sich um 20.30 Uhr vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten bei der Schule an der Hasestraße. Gegen die 15-18-Jährigen wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt. In Lindern wurde bereits um 15.15 Uhr gefeiert. Hier trafen sich acht Personen im Alter von 21 bis 51 Jahren. Die Feier wurde beendet.

Fahren unter Alkoholeinfluss Mit 2 Promille befuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Löningen am Freitag, um 19.45 Uhr, in Löningen die Kolpingstraße. Nach der Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell