Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in eine Soccerhalle

Altenberge (ots)

Zwei bisher unbekannte, offenbar jugendliche Täter verschafften sich in Nacht zum Mittwoch (22.04.2020) Zugang zur Soccerhalle am Sportzentrum. In der Halle traten sie eine Tür auf, die dabei erheblich beschädigt wurde. Der Polizei war der Einbruch gegen 03.40 Uhr gemeldet worden. Sofort begaben sich Einsatzkräfte dorthin. Sie konnten die Personen nicht mehr antreffen. Eine Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Es konnte recherchiert werden, dass die Beiden nach dem Aufenthalt in der Halle über das Sportgelände in Richtung Bültenweg geflüchtet waren. Die Beiden waren dunkel gekleidet und hatten sich vermummt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon, 02571/928-4455.

