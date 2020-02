POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Dorsten

Am Sonntag, zwischen 09:20 Uhr und 13:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen DaimlerChrysler in Höhe eines Kindergartens an der Heroldstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Beschädigt ist die rechte Fahrzeugseite. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Touareg an der Luisenstraße. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW 5er Baureihe in der Farbe grau. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

