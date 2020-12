POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 19.12.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 19.12.20

Barßel: Sachbeschädigungen an Bushaltehäuschen Am Freitag, 18.12.20, wurde durch einen Zeugen eine beschädigte Bushaltestelle in Barßel an der Friesoyther Straße mitgeteilt. Unbekannte Täter hatten hier mehrere Glasscheiben des Wartehäuschens eingeschlagen. In unmittelbarer Nähe wurde zudem eine weitere, auf gleiche Art und Weise beschädigte Haltestelle aufgefunden. Der Gemeinde Barßel dürfte durch die Sachbeschädigungen ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel: Trunkenheit im Verkehr Durch Beamte des PK Friesoythe wurde am Samstag, 19.12.20, um ca. 01.00 h ein 27-jähriger Ostrhauderfehner in Barßel kontrolliert. Beim 27-jährigen Fahrzeugführer eines PKW wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Gegen den Betroffenen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

