POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 18/19.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung PK Vechta 18.12-20.12.2020

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.12.2020, um 19:53 Uhr, konnte ein 30-jähriger Dinklager mit dem Pkw auf der Sanderstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Pkws, ein 35-jähriger Dinklager, ließ die Fahrt zu. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 18.12.2020, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Post, "An der Christoph-Bernhard-Bastei, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den dort ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Trunkenheitsfahrt

Am 18.12.2020; 20:03 Uhr, befährt ein 32-jähriger aus Vechta mit seinem PKW VW die Driverstraße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellen die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkohol/ Betäubungsmittelbeeinflussung fest und lassen eine Blutentnahme durchführen. Bei der weiteren Überprüfung stellt sich zudem heraus, dass der Vechtaer keine Fahrerlaubnis besitzt.

