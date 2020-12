POL-OS: Wenn der Weihnachtsmann mit Blaulicht kommt: Polizei Osnabrück macht 150 Kinderwünsche wahr (FOTO)

Polizeidirektion Osnabrück

Geschenke unter dem Weihnachtsbaum: Für viele Kinder selbstverständlich - doch längst nicht für alle. In manchen Familien bleibt für Geschenke kein Geld übrig. Um den Kindern dennoch eine schöne Bescherung zu bereiten, unterstützt die Polizeidirektion Osnabrück auch in diesem Jahr die Aktion "Kinderwünsche" der Bürgerstiftung Osnabrück. Bis Ende Oktober hatten Kinder und Jugendliche unterschiedlicher sozialer Einrichtungen aus Stadt und Landkreis Osnabrück die Möglichkeit, ihre Wunschzettel mit ganz konkreten Wünschen im Wert von 20 Euro abzugeben. Von der Bürgerstiftung aus gingen die Karten dann an die teilnehmenden Organisationen und Unternehmen. Die Polizeidirektion Osnabrück ist bereits zum dritten Mal dabei - die Aktion findet intern sehr großen Zuspruch. Die Geschenke der Direktion gehen in diesem Jahr an die Ökumenische Jugendhilfe in Belm.

Polizeipräsident Michael Maßmann übergab stellvertretend die Geschenke an Birgitt Lintker von der Bürgerstiftung. Maßmann: "Einmal mehr beweisen unsere Kolleginnen und Kollegen großes Herz, indem sie benachteiligten Kindern in der Region Osnabrück eine Weihnachts-freude machen." Birgitt Lintker freute sich über die vielen Geschenke: "Mit 150 erfüllten Geschenkwünschen im Wert von 3.000 Euro ist die Polizeidirektion einer der großen Unter-stützer der Aktion. Ein ganz großes Dankeschön für diesen Einsatz." "Als Bürgerstiftung erfüllen wir das ganze Jahr über Wünsche von Kindern: angefangen bei Musikinstrumenten über Schulsachen bis hin zur Mitgliedschaft im Sportverein. Und dazu brauchen wir auch weiterhin die Unterstützung von Spendern", ergänzt Lintker. Auch im nächsten Jahr wird sich die Polizeidirektion an der Geschenkaktion beteiligen - das steht jetzt schon fest.

