Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Presseaufruf in einer Vermisstensache der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

Leer/ Nortmoor - Vermisste 81-jährige Frau aus Nortmoor Seit den frühen Morgenstunden wird die 81-jährige Frau Meta Abels aus Nortmoor vermisst. Frau Abels leidet an Demenz und weiteren Erkrankungen. Zudem ist sie aufgrund ihrer Krankheit orientierungslos. Nach letzten Erkenntnissen ist Frau Abels mit enem dunkelroten Schlafanzug, einer dunklen Jacke und Hausschuhen bekleidet. Frau Abels ist 170 cm groß, schlank und hat graues Haar. Sie reagiert bei Antreffen auf ihren Namen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie im Bereich Nortmoor Schutz gesucht hat und sich möglicherweise versteckt. Bürger, die auf eine Person treffen, welche der Beschreibung entspricht wenden sich bitte mit Hinweisen an die Polizeidienststelle in Leer unter 0491- 97690-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

