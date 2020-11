Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen, Hermaringen - Einbrüche in Firmen

Auf Maschinen und Werkzeuge hatten es Unbekannte am Wochenende in Herbrechtingen und in Hermaringen abgesehen.

In Bolheim stiegen die Täter auf noch unbekannte Weise in eine Halle in der Fischerstraße ein. Dort stahlen sie hochwertige Maschinen und Werkzeuge. Außerdem brachen sie Automaten auf. Aus einem davon erbeuteten sie das Geld.

In Hermaringen zwickten Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße einen Zaun auf, um auf ein Firmengelände zu gelangen. Dort brachen sie an Containers die Schlösser auf und stahlen einige Akku-Geräte.

In beiden Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

