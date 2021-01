POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Angebliche Spendensammler Am 13.01.2021 gegen 10:30 Uhr wurde der Polizeidienststelle in Leer mitgeteilt, dass sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Osseweg eine Person befinden würde, die um Kleingeldspenden bäte. Dabei kam es auch zu einem Gelddiebstahl aus dem Portemonnaie eines 80-jährigen Mannes aus Leer. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Spendenanfragen auf Parkplätzen mit entsprechender Vorsicht begegnet werden sollte. Grundsätzlich sind Spendensammlungen auch zu privaten Zwecken erlaubt. Jedoch wird auf den sicheren Umgang mit den eigenen Wertsachen hingewiesen, die unbedingt vor dem Zugriff Dritter geschützt werden sollten.

Emden - Verkehrsunfallflucht Am 12.01.2021 kam es in der Zeit von 09:50 Uhr bis 10:17 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Flucht auf einem Parkplatz am Katergang. Ein direkt vor dem Bunker geparkter Pkw VW Transporter wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einem hellen Pkw Citroën beim Ausparken gestreift, der zuvor eng an dem geschädigten Fahrzeug geparkt war. Der Pkw VW wurde entsprechend an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Pkw Am 13.01.2021 kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:50 Uhr in der Graf-Ulrich-Straße zu dem Diebstahl von Wertsachen aus einem unverschlossenen Pkw. Unbekannte Täter entwendeten eine Geldbörse aus einem Rucksack und diverses Werkzeug aus dem hinteren Ladebereich eines Firmenfahrzeuges. Zu diesem Zweck wurde die unverschlossene Schiebetür des Fahrzeuges geöffnet, während sich der Geschädigte, ein 30-jähriger Emder, in dem dort befindlichen Haus zu Arbeitszwecken befand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer/Hamburg- Online-Betrug mit angeblichem Welpenverkauf Am 10.01.2021 wurde durch ein Ehepaar aus Leer aus einem Online-Angebot ein Hundewelpe käuflich erworben und entsprechend eine vierstellige Anzahlung für das Tier und den versprochenen Transport überwiesen. Das Tier wurde jedoch nicht an das Ehepaar übergeben. Auch konnte nach der Zahlung kein Kontakt mehr zu der angeblichen Verkäuferin hergestellt werden. Die Polizei rät, dass Käufer, die sich für ein Haustier entscheiden möchten, möglichst auf eine anonyme Online-Anschaffung verzichten sollten. Bei Verkäufen dieser Art besteht neben dem möglichen Betrug auch das Risiko, ein Tier aus illegalem Welpenhandel zu erwerben.

Rhauderfehn - Telefonbetrug Am 12.01.2021 kam es gegen 13:38 Uhr zu einem betrügerischen Anruf durch Personen, die sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft ausgaben. Die Täter veranlassten durch geschicktes Vorgehen die 51-jährige Geschädigte dazu, den Zugriff auf den hauseigenen Computer mittels eines Fernwartungsprogramm zu ermöglichen. Durch dieses Vorgehen gelangten die Täter an alle persönlichen Daten, inclusive dem Online-Banking Zugang und Kreditkartendaten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger niemals persönliche Daten an fremde Anrufer herausgeben sollten. Ebenso wird dringend davor gewarnt auf Anweisungen fremder Personen zu reagieren und Arbeitsschritte am eigenen Computer durchzuführen, die Zugriffsmöglichkeiten zum Computer beinhalten. Die Firma Microsoft steht in keinem Zusammenhang mit dieser Art von Telefonbetrug.

