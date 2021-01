POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Am 15.01.2021 kam es um 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 72 zwischen Siebestock und Hesel zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Hesel befuhr die B 72 aus Richtung Filsum kommend in Richtung Hesel. Zwischen der Siebestocker Straße und der Leeraner Straße fuhr er aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der 28-jährige LKW Fahrer aus Barßel versuchte dem PKW Audi auszuweichen, konnte jedoch einen Aufprall an den Sattelauflieger des LKW nicht mehr verhindern. Der PKW Fahrer konnte sich noch selbstständig aus dem PKW befreien und wurde anschließend mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw wurde abgeschleppt, eine Bergung des Lkw muss noch erfolgen. Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfllaufnahme zeitweise gesperrt. Zur Bergung des Lkw ist nochmal mit kurzfristigen Einschränkungen zu rechnen.

