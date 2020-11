Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel-Diebstahl - Diebstahl von Gasflaschen - Einbruch in Büroräume - Einbruch in Fitnessstudio

Diesel-Diebstahl

Künzell - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Freitag (06.11.) Diesel aus einem Lkw, der auf dem Autobahnparkplatz (BAB7) Pilgerzell, Fahrtrichtung Süd, abgestellt war. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Gasflaschen

Hofbieber - In der Nacht auf Samstag (07.11.) stahlen Unbekannte circa 50 Gasflaschen von einem Baumarktgelände in der Raiffeisenstraße. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport der Flaschen ein größeres Fahrzeug nutzten. Wer Hinweise zu solch einem Fahrzeug oder verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Hünfeld - Samstagabend (07.11.), gegen 19 Uhr, brachen Unbekannte in der Jahnstraße in die Büroräume eines Steuerbüros ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Dabei wurden sie offenbar gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht. Sie hinterließen 200 Euro Sachschaden.

Einbruch in Fitnessstudio

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (06.11) und Sonntagmorgen (08.11.) in ein Fitnessstudio in der Flemingstraße ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Süßigkeiten, IT-Equipment und Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.

