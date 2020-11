Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lamborghini gerät in Brand - hoher Sachschaden

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz neben der B 27, zwischen Bad Hersfeld und Ludwigsau-Friedlos. Dort geriet ein Lamborghini aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des Motorraumes in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Bad Hersfeld gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

gefertigt: POK Hübner, Polizeistation Bad Hersfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell