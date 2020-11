Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Niederaula u. Unfallmeldungen der PSt. Bad Hersfeld

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Ein 24-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw am 05.11.2020 um 22.00 Uhr in Bad Hersfeld im Falkenblick ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am 07.11.2020 gegen 09.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er, dass sein Pkw an der Fahrertür und dem Kotflügel vorne beschädigt war. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden vermutlich bei Rangieren bzw. Wenden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfasllstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau-Mecklar - Ein 18-jähriger Niederaulaer befuhr am 08.11.2020 gegen 01.35 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Hochbaum. In Höhe Haus-Nr. 17 in einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten Pkw sowie einer Mauer. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15500,- Euro.

Brand eines leerstehenden Einfamilienwohnhauses

Niederaula - Am 08.11.2020 um 01.40 Uhr wurde von einem Passanten ein Brand in der Bahnhofstraße der Rettungsleitstelle gemeldet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein ca. 100 Jahre altes Lehm/Fachwerkhaus, welches seit mindestens einem Jahr unbewohnt ist. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Niederaula, Kleba, Niederjossa, Hattenbach und Bad Hersfeld gelöscht. Eine Absuche der Feuerwehr nach Personen im Inneren des Hauses verlief glücklicherweise negativ. Aufgrund möglicher Einsturzgefahr wurde der THW hinzugezogen. Es entstand Sachschaden etwa in Höhe von 50.000 Euro. Es ergaben sich Hinweise, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

