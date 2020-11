Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Leichtverletztem nach Vorfahrtsverletzung

FuldaFulda (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11:18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Petersberger Straße Ecke Eigilstraße in Fulda. Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin aus Fulda befuhr die Eigilstraße in Richtung Petersberger Straße und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Petersberger Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Audi-Fahrers aus Großenlüder, der die Petersberger Straße stadtauswärts befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Audi-Fahrer wurde dabei leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden jeweils in Höhe von etwa 5000 Euro.

gefertigt: PHK´ in Koch, Polizeistation Fulda

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell