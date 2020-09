Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Rotlicht übersehen und Kind angefahren

Mannheim (ots)

Die 21-jährige Fahrerin eines Opels befuhr am Samstag gegen 16.00 Uhr die Kurpfalzbrücke stadtauswärts als sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage kurz vor der Einmündung Dammstraße übersah. Der 9-jährige Junge, der zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerfurt von der Alten Feuerwache in Richtung Alter Messplatz bei Grünlicht überquerte, wurde vom PKW erfasst und dadurch so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell