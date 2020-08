Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gastherme gestohlen

53947 Nettersheim- Marmagen (ots)

Unbekannte betraten in der Nacht zum vergangenen Samstag eine Baustelle an der Schützenstraße. Hier hatte man aufgrund von Bauarbeiten eine Gastherme demontiert und in der Baustelle gelagert. Die Diebe nahmen die Gastherme mit und entkamen unerkannt. Die Strafanzeige wurde durch einen Beauftragten am Mittwochmittag erstattet.

