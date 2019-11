Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verletzte nach Vollbremsung

Moers (ots)

Am Mittwoch war ein Linienbus auf der Jahnstraße in Meerbeck unterwegs. Der 39-jahre alte Busfahrer musste wegen eines falsch geparkten Autos, das die Fahrbahn verenge, langsamer fahren. Eine entgegenkommende 73-jährige Autofahrerin fuhr in die Engstelle ein, sodass der Busfahrer stark abbremsen musste. Dadurch stürzte eine im Linienbus stehende 66-jährige Frau und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte die Kamp-Lintforterin in ein Krankenhaus nach Moers, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell