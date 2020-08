Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stroh in Brand gesetzt

53947 Nettersheim- Zingsheim (ots)

Mittwochabend (21.59 Uhr) steckten Unbekannte offenbar eine Reihe loses Stroh auf einem Stoppelfeld an der Landstraße 115 in Brand. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen und so einen größeren Schaden abwehren. Eine Reihe Stroh auf einer Länge von zirka 50 Metern brannte ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell