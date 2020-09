Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen: Während der Fahrt telefoniert und Führerschein abgegeben

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag fiel der 34-jährige Fahrer eines Fiat der Streife des Polizeireviers Ladenburg in Edingen zunächst dadurch auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Beamten dann nicht schlecht. Der beim Fahrer aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruchs durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Nun muss sich der Fahrer des Fiat nicht nur wegen der verbotenen Benutzung seines Mobiltelefons verantworten. Neben der im Anschluss durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des 34-Jährigen durch die Beamten in Verwahrung genommen.

