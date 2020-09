Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher festgenommen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einen 43-Jährigen aufmerksam, der gegen 2:30 Uhr in eine Schule in der Pestalozzistraße einbrach. Der Mann verschaffte sich über ein zuvor eingeworfenes Fenster Zutritt. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Wiesloch stellten den Einbrecher noch in der Schule und nahmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

