Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Schlägerei an Haltestelle - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend kurz nach 22 Uhr kam es an der Haltestelle Strohmarkt bei O 5 zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mindestens fünf Personen. Zwei Beteiligte, die kurz darauf flüchteten, wurden noch in unmittelbarer Nähe festgenommen. Aufgrund der Verletzungen, von mindestens zwei an der Auseinandersetzung Beteiligten, musste ein Rettungswagen zur Versorgung beordert werden. Weshalb es zur Auseinandersetzung gab und wer diese begann, ermittelt nun das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

