Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Glück im Unglück - 6-jähriges Kind läuft unachtsam auf die Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 6-jähriger Junge am Samstagnachmittag zu, als er in der Kleinen Riedstraße vom PKW Smart eines 42-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der Junge war zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unachtsam auf die Fahrbahn getreten. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung, konnte der Smart-Fahrer die Kollision mit dem Jungen nicht verhindern. Bei der anschließenden Untersuchung in der Kinderklinik stellte sich heraus, dass der Kleine bei dem Unfall einen echten Schutzengel hatte. Neben Prellungen und Schürfwunden kamen er und seine Mutter mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand kein Schaden.

