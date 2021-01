Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++

Emden - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 14.01.2021, 19:00 Uhr bis zum 15.01.21, 06:40 Uhr kam es an der Heinrich-von-Kleist-Straße in Höhe der Hausnummer 15 zu einem Unfall, bei welchen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW Fox seitlich beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt hatte. Dabei wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

