Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Besonders schwerer Fall des Taschendiebstahls++Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen++

Ostrhauderfehn - Besonders schwerer Fall des Taschendiebstahls Am 23.01.2021 kam es gegen 11:30 Uhr an der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem schweren Diebstahlsfall, bei welchem ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 82-jährigen Frau aus Ostrhauderfehn entwendete. Der Täter gab sich als Unterschriftensammler aus und lenkte die Geschädigte mit der Bitte um eine Signatur ab, um unbemerkt in die in einem Rollator mitgeführte Handtasche der Frau zu greifen. Bei dem zu ermittelnden Täter soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Der Mann wird weiter als gepflegter südländischer Typ, schlank, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Die Körpergröße wird auf etwa 175 cm geschätzt. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkle wattierte Jacke und eine dunkle Hose. Zudem führte er ein Klemmbrett mit Zettel mit sich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger, die mit einem Unterschriften-oder Spenden begehren konkret angesprochen werden, in diesem Fall besondere Vorsicht walten lassen sollten. Es wird geraten, keine Unterschriften nach Aufforderung zu leisten und ein besonderes Augenmerk auf die eigenen Wertsachen zu legen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen Am 26.01.2021 wurde um 12:13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße St. Georgiwold in Fahrtrichtung Holtgaste mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein mit zwei Personen besetzter Pkw aus noch nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Bei dem Aufprall wurden der 54-jährige Fahrer und sein mitfahrende 59-jährige Ehefrau aus Bunde schwer verletzt und mussten durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Beteiligte wurden mit zwei verschiedenen Rettungshubschraubern in zwei auswärtige Kliniken verbracht. Das totalbeschädigte Fahrzeug musste mittels eines Abschleppunternehmers geborgen werden. Die Polizei hat zur Klärung der Unfallursache und des Unfallherganges eine spezielle Unfallaufnahme durchgeführt.

