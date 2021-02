Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Eingangstür

Weyerbusch (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06./07.02.2021, wurde in Weyerbusch die Eingangstür der in der Kölner Straße liegenden Bäckerei mutwillig eingetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23:45 Uhr 02:45 Uhr. Der unbekannte Täter beschädigte an der Tür die untere äußere Glasscheibe. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Altenkirchen zu wenden, Tel. 02681/ 9460.

