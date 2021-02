Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht für das Wochenende vom 05.02.-07.02.2021

Linz am Rhein (ots)

Allgemeine Hochwasserlage Die bestehenden Beeinträchtigungen durch das aktuelle Hochwasser des Rheins zeigen sich auch über das Wochenende unverändert. Die B42 bleibt auf der gesamten Strecke zwischen Bad Hönningen und Unkel gesperrt, weshalb dringend darauf hingewiesen wird die eingerichteten Umleitungen über den Rheinhöhenweg zu nutzen. Laut dem Hochwasserbericht des Hochwassermeldedienstes Mainz ist ein Abfallen des Rheinpegels auch bis zum Montag noch nicht zu erwarten.

Polizeiliche Einsatzanlässe bezüglich der Hochwasserlage Auch über das Wochenende wurden erneut verstärkt polizeiliche Kontrollmaßnahmen bezüglich der bestehenden Durchfahrtsverbote durchgeführt. Hierbei wurden diverse Verkehrsverstöße festgestellt. Trotz eingehender Absperr- und Kontrollmaßnahmen kam es an der Unterführung in Leubsdorf dennoch im Laufe des Wochenendes gleich zu zwei Fällen, in welchen unachtsame Fahrzeugführer das Hochwasser unterschätzten und ihren PKW nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wasser bergen konnten. Ein Fall erlangte bereits Aufsehen in den sozialen Netzwerken, in welchem das Fahrzeug so tief ins Wasser gefahren war, dass die Fahrzeuginsassen auf dem Dach des Fahrzeugs das Eintreffen der Feuerwehr abwarten mussten.

Betrugsmasche anlässlich der Coronapandemie Am Vormittag des 05.02.2021 erhielt eine in Bad Hönningen wohnhafte Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Krankenpflegers des Universitätsklinikums in Bonn, welcher ihr gegenüber angab, dass sie die Kontaktperson eines frisch eingelieferten Coronapatienten sei. Als die Seniorin daraufhin ihre ebenfalls im Haushalt befindliche Tochter hinzurief, beendete der Anrufer das Gespräch abrupt. Eine spätere Nachfrage beim Universitätsklinikum ergab, dass es zu keinem derartigen Anruf seitens des Klinikums gekommen sei. Es ist davon auszugehen, dass eine trügerische Absicht zur Erlangung von Geldmitteln im Vordergrund des Anrufes stand. Falls Sie einen Anruf erhalten, in welchem beispielsweise eine Notlage dargestellt wird, versuchen Sie zunächst alle gemachten Angaben zu hinterfragen und weitestgehend zu verifizieren und wenden sie sich im Zweifelsfall an die für Sie zuständige Polizeidienststelle.

Fahrradunfall mit verletztem Kind - Zeugenaufruf Am Abend des 05.02.2021, gegen 18:30 Uhr kam es in Bad Hönningen auf der Straße Im Mannenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem männlichen PKW-Fahrer und einem 15-jährigen Radfahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der jugendliche Radfahrer, blieb aber anscheinend unverletzt. Das Angebot des Fahrzeugführers ihm helfen zu wollen lehnte der Junge jedoch ab und fuhr mit dem Rad davon. Erst zuhause stellte der Junge leichte Verletzungen fest, woraufhin dieser seinen Eltern von dem Unfall erzählte, welche daraufhin die Polizei kontaktierten. Der Fahrzeugführer, oder mögliche anwesende Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel. 02644-9430 zu melden.

Verkehrsunfallflucht Rheinbreitbach - Zeugenaufruf Am Mittag des 06.02.2021 kam es auf der Bundesstraße 42 zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr den Einfädelungsstreifen und wollte von dort auf die B42 in Fahrtrichtung Linz am Rhein auffahren. Dabei übersah er den bereits in gleicher Richtung auf der Bundesstraße fahrenden Geschädigten und drängte sich knapp vor diesem auf die Bundesstraße. Dabei touchierte er die rechte Frontschürze des PKWs des Geschädigten und fuhr daraufhin mit beschleunigter Geschwindigkeit davon. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handele es sich um einen auffälligen schwarzen VW Amarok, welcher einen Schaden an der linken Flanke und/oder Front aufweisen müsste.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell