Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebereicht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 05.-07.02.21

Neuwied (ots)

Rollerfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 42jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Bendorf kontrolliert. Dabei wurden bei ihm ein verbotenes Einhandmesser und ein Joint aufgefunden. Da er außerdem auch noch Anzeichen aufwies, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Jetzt erwarten ihn Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Mehrere Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt

Bereits in der Nacht vom 04.-05.02.21, kam es auf dem Gelände eines Autohauses in der Nodhausener Straße zu einer Sachbeschädigung an insgesamt drei Fahrzeugen. Hierbei wurde an einem Fahrzeug die Windschutzscheibe eingeworfen und an zwei weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel abgerissen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und vorliegendes Beweismaterial gesichtet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Warnung vor sogenannten "Irischen Teerkolonnen"

Am 05.02.2021 kam es in gleich zwei Fällen zur Meldung einer irischen Teerkolonne, welche diverse Pflasterarbeiten im Stadtgebiet angeboten haben soll. Im aktuellen Fall konnten keine Personen mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, vorschnell auf vermeintliche Schnäppchenangebote (Pflasterarbeiten, Dachreinigungen usw.) einzugehen. Die Vergangenheit hat aus polizeilicher Sicht gezeigt, dass die vorerst geglaubten Schnäppchen sich sehr schnell als "Minusgeschäfte" herausgestellt haben.

Körperverletzung z.N. eines 22jährigen Geschädigten

Am 05.02.2021, gegen 20:10 Uhr kam es auf der Neuwieder Straße zu einer Körperverletzung, aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus zum Nachteil eines 22jährigen Geschädigten. Dieser wurde unvermittelt durch zwei männliche Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. In der verantwortlichen Personengruppe sollen sich auch zwei weibliche Personen, im Alter von 14-16 Jahren befunden haben. Diese seien mit dunklen Hosen und weißen Pullovern bekleidet gewesen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell