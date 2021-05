Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickdiebstahl: Schmuck und Bargeld gestohlen

Euskirchen (ots)

Drei Männer stellten sich am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) als Mitarbeiter einer Heizungsanlagen-Firma vor und gaben einer 84-Jährigen an, Arbeiten und Messungen an den Heizungen in der Wohnung der älteren Dame vornehmen zu müssen. Somit bekamen sie Zutritt in die Wohnung der Frau. Als diese die Wohnung verließen, bemerkte die Seniorin das Fehlen mehrerer Schmuckstücke und Bargeld.

