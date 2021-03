Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Unfallflucht in Sackgasse im "Bergfrieden"

Ostercappeln (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es in der Straße "Bergfrieden", in Höhe der Hausnummer 30, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte dabei einen an der Straße abgestellten grauen Opel Astra. Möglicherweise könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Auto mit Anhänger handeln. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710.

