POL-OS: Badbergen - Mercedes auf Parkplatz angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Badbergen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Marken-Discounters an der Bahnhofstraße stieß ein Unbekannter am Samstag, zwischen 10.30 und 11 Uhr, gegen einen dunkelgrauen Mercedes Benz E 350 CDI und entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Unbekannte beschädigte den hinteren Stoßfänger und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

