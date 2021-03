Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - 19-Jähriger von Unbekannten angegriffen und verletzt

Bersenbrück (ots)

An der Ecke Woltruper Wiesen/Veilchenweg wurde am Samstagmorgen ein 19-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen und verletzt. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs, als sich ihm gegen 04 Uhr drei Personen von hinten näherten. Die unbekannten Männer, die als ca. 1,60 bis 1,80m groß beschrieben wurden, schlugen ihm ins Gesicht und in den Rippenbereich, traten ihn und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

