Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Voxtrup schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Voxtrup wurde am Freitagnachmittag ein 70 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit einem Lkw die Straße "In der Steiniger Heide" in Richtung Holsten-Mündruper-Straße. An der Kreuzung "Am Mühlenkamp" übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer und erfasste diesen. Der 70-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vorübergehend gesperrt.

