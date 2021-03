Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Bad Iburg (ots)

In der Straße "Dingbank-Siedlung" brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Transporter der Marke VW auf. Der oder die Täter machten sich zwischen 23 und 06.50 Uhr an der Hecktür zu schaffen, stahlen aus dem Fahrzeuginneren Werkzeuge und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

