POL-OS: Bad Iburg - Unfallflüchtiger beschädigt Straßenlaterne und Hecke

Bad Iburg (ots)

Ein Unbekannter befuhr zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag die Bergstraße in Richtung Bielefelder Straße. Kurz hinter der Einmündung zur Straße "Averbecks Hof" stieß der oder die Unbekannte gegen eine Straßenlaterne, beschädigte diese und eine angrenzende Hecke und ließ an der Unfallstelle eine schwarze 15-Zoll-Radabdeckung aus Kunststoff zurück. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bad Iburg bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05403/796690 zu melden.

