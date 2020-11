Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Verkehrsunfall/ Drei Glatteisunfälle an einer Stelle

ReesRees (ots)

Innerhalb kürzester Zeit kam es in der Montagnacht (30. November 2020) gegen 03.30 Uhr im Kreisverkehr der Emmericher Straße (L 7) und der B 67 zu drei Unfällen, die auf Glatteis zurückzuführen sind. Drei Verkehrsteilnehmer kamen unabhängig voneinander mit ihren Fahrzeugen beim Befahren des Kreisverkehrs ins Rutschen und stießen mit ihren Autos gegen die Betonvorrichtungen bzw. gegen ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise kam kein Fahrer zu Schaden. Mit Blick auf die Wetterlage der kommenden Tage rät die Polizei: "Vorsicht ist besser als Nachsicht!". Passen Sie die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen an und fahren Sie besonders vorrausschauend. (as)

