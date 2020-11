Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Herrendüfte aus Parfümerie entwendet

KleveKleve (ots)

Unbekannte Täter warfen am Sonntagabend (29. November 2020) gegen 22.13 Uhr die Fensterscheibe einer Parfümerie an der Großen Straße ein und entwendeten diverse Herrendüfte. Die eingeworfene Scheibe befindet sich auf der Rückseite des Geschäfts und ist von Innen mit einer Trockenbauwand versehen gewesen. Die Täter beschädigten sowohl die Scheibe, als auch die dahinter befindliche Trockenbauwand mittels eines Steins. Aus dem Verkaufsraum wurde eine derzeit nicht bekannte Anzahl an Herrendüften entwendet. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

