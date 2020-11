Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Tankstelle

KalkarKalkar (ots)

Kehrum - Sonntagabend (29. November, 21:20 Uhr) betrat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter den Kassenraum der BFT Tankstelle auf der Xantener Straße in Kalkar/Kehrum und forderte in akzentfreiem Deutsch unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Marienbaum. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, dunkle Haare, Bartansatz - bekleidet mit einer dunkelblauen Sweatshirt-Jacke (auf dieser befinden sich linksseitig in Brusthöhe u.a. die weißen Ziffern 0 und 1), Bluejeans, einer grün-grauen Basecap, hellgrauen Schuhen und einer weißen Mund-Nasenbedeckung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040

