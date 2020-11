Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch

Bewohner stört Täter

KleveKleve (ots)

Samstagnacht (28. November 2020) gegen 01:35 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Lindenallee einzudringen. Sie betraten das Grundstück aus Richtung Feldmannstege kommend und demontierten zunächst eine Überwachungskamera und einen Bewegungsmelder am Haus. Der Bewohner des Hauses wurde von einem Geräusch geweckt und zog eine Jalousie hoch. Dies veranlasste die Täter offenbar zur Flucht. Auf dem Video der Überwachungskamera sind zwei Männer zu sehen. Beide trugen Kapuzenshirts. Zeugenhinweise werden unter 02821 5040 von der Kripo Kleve entgegengenommen. (cs)

