Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fünf auf einen Streich

Ohne Gurt fuhren am Dienstag fünf Männer in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr sah eine Polizeistreife einen Opel in der Steinbeißstraße fahren. Fünf Männer saßen in dem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass keiner der Männer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Da keiner der Männer einen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste jeder sofort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 30 Euro bezahlen.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

