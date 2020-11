PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 06.11.2020 bis zum Sonntag, 08.11.2020

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Brand einer Gartenhütte

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Kleingartenanlage im Bereich der Kapersburgsiedlung Tatzeit: Sonntag, 08.11.2020, 03:50 Uhr

Sachverhalt: Eine Gartenhütte in der dortigen Gartenanlage brannte vollständig nieder. Der Sachschaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Am Löscheinsatz waren die Feuerwehren Bad Homburg und Friedrichsdorf beteiligt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verdacht eines Raubdelikts im Jubiläumspark Bad Homburg

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Jubiläumspark Tatzeit: Freitag, 06.11.2020, 20:10 Uhr

Sachverhalt: Zum Tatzeitpunkt kam es auf dem Spielplatz im Jubiläumspark nach bisherigen Erkenntnissen zu einem gewaltsamen Übergriff einer Gruppe von ungefähr 8 Personen (vermeintlich Jugendliche) zum Nachteil einer 13 Jahre alten Frankfurterin. Hierbei sollen der Geschädigten auch das Mobiltelefon und eine Lautsprecherbox entwendet worden sein. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und der Geschädigten zur Hilfe eilten, flüchteten die Täter vom Tatort. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de abgegeben werden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden beim Überqueren der Straße

Unfallort: K766 (Ostring) Höhe Abfahrt Ober-Erlenbach (Seulberger Straße) Unfallzeit: Freitag, 06.11.2020, 18:29 Uhr

Sachverhalt: Ein 60 Jahre alter Bad Homburger versuchte die K766 zu Fuß zu überqueren. Hier kam es aus unbekannten Gründen zu einer Kollision mit einem Mercedes-Benz ML 350, der von einem 68 Jahre alten Frankfurter geführt wurde. Der Fußgänger wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de abgegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Bisher 12 Sachbeschädigungen an PKW

Tatort: 61440 Oberursel im Taunus, Karl-Hermann-Flach-Str. (4x), Liebfrauenstraße (7x), Zeppelinstr. (1x) Tatzeit: Freitag, 06.11.20, 22:14 Uhr - 09:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Es wurden Außenspiegel beschädigt, die Fahrzeuge wurden zum Teil zerkratzt und es wurden teilweise die Fahrzeugembleme heraus- bzw. abgerissen. Gegen 22:14 Uhr wurden von einem Zeugen in der Karl-Hermann-Flach-Straße zwei junge Männer beobachtet, die 3 Fahrzeuge beschädigten. Diese flüchteten dann in Richtung Liebfrauenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben: 1.Täter: männlich, schlanke Statur, ca. 185 - 190cm, ca. 20 Jahre, schwarz gekleidet 2.Täter: männlich, normale Statur, ca. 170 - 175cm, ca. 20 Jahre, dunkel gekleidet, möglicherweise blaue Hose, weiße Sturmhaube, es waren nur die Augen zu erkennen Der Schaden an den beschädigten Fahrzeugen wird vorläufig auf ca. 4200.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Talweg 10 Unfallzeit: Freitag, 06.11.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 07.11.2020, 15:00 Uhr

Sachverhalt: Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Ford Galaxy, wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Friedrich-Ebert-Straße Tatzeit: Donnerstag, 05.11.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, 06.11.2020, 07:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekanntem Hebelwerkzeug über die im Garten befindliche Schiebetür vom Wintergarten und der der dortigen Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie augenscheinlich die Räume im OG. Entwendet wurde vermutlich nichts. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 EUR geschätzt.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Friedrich-Ebert-Straße Tatzeit: Donnerstag, 05.11.2020, 10:00 Uhr bis Freitag, 06.11.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten vermutlich von der Friedrich-Ebert-Straße aus das Grundstück der Geschädigten und begab sich an die rückwärtige Seite des Hauses. Dort hebelten die Täter mit einem Werkzeug das Fenster zum Keller/Souterrain auf und konnte hierdurch in den Partyraum gelangen. Die verschlossene Tür des Partyraums gingen die Täter nicht an und brach die weitere Tatausführung ab. Entwendet wurde nichts. Am Fenster entstand Sachschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

Einbruchsdiebstahl in Praxis

Tatort: 61273 Wehrheim, Banggartenweg Tatzeit: Donnerstag, 05.11.2020, 15:45 Uhr bis Freitag, 06.11.2020, 08:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter betraten das Grundstück der Geschädigten, indem sie mutmaßlich, dass an der Straße gelegene und unverschlossene Hoftor öffneten und sich über den Vorgarten Zugang zum Wohnobjekt (Arztpraxis) verschafften. Hierbei hebelte der Täter mit bislang unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf, wodurch diese beschädigt wurde und verschaffte sich dadurch Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss öffnete und durchsuchte der Täter mit bislang unbekannten Werkzeug die verschlossenen Schubladen eines Büroschreibtisches und entwendete daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Reifen zerstochen

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Gartenstraße Tatzeit: Donnerstag, 05.11.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 06.11.2020, 06:30 Uhr

Der Geschädigte hat seinen Pkw (schwarzer BMW) in der Gartenstraße in Fahrtrichtung Bergstraße ordnungsgemäß abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hat im Tatzeitraum mit einem scharfen Gegenstand die beiden rechten Fahrzeugreifen an der Seitenwand auf einer Länge von ca. 5 cm aufgeschlitzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61389 Schmitten, Kanonenstraße Unfallzeit: Samstag, den 07.11.2020, 22.19 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen Pkw (VW Passat) in der Kanonenstraße in Schmitten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer/in befuhr die Kanonenstraße von der Hegewiese kommend in Richtung Schillerstraße. Beim Vorbeifahren stieß das unfallflüchtige Fahrzeug, vermutlich mit der vorderen rechten Fahrzeugfront, gegen das linke Fahrzeugheck des abgestellten Pkw. Nach Angaben von Zeugen soll es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen BMW Touring handeln.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Zusammengestellt und gefertigt: F. Müller, POK

