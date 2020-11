POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 06.11.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Brand von Wohnhaus, Wehrheim, In der Mark, Freitag, 06.11.2020, 08:30 Uhr,

(pu)Am Freitagvormittag kam es in der Straße "In der Mark" in Wehrheim zu einem Brand eines Wohnhauses. Gegen 08:30 Uhr ging eine entsprechende Meldung über Notruf bei der Polizei ein. Beide Bewohner des Einfamilienhauses konnten dieses zeitnah unverletzt verlassen. Aufgrund des schnellen Eintreffens der Feuerwehr vor Ort konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Zur Sicherheit wurden deren Bewohner jedoch kurzfristig evakuiert. Der Brand konnte anschließend vollständig gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurden aus Sicherheitsgründen lose Dachziegel des betroffenen Hauses abgedeckt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Bad Homburg haben die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist jedoch bislang unklar. Brandentstehungsort war ersten Ermittlungen zufolge der Bereich eines Carports. Der Sachschaden am Wohngebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500.000 Euro. Die Sachverhaltsaufklärung dauert noch an.

2. Versuchter Einbruch in Oberursel, Oberursel, Homburger Landstraße, Mittwoch, 04.11.2020, 22:30 Uhr,

(pu)Einbrecher verursachten am Donnerstagabend in Oberursel einen Sachschaden von geschätzten 300 Euro beim Einsteigen in ein Wohnhaus. Sie waren gegen 22:30 Uhr über den Grundstückszaun geklettert und hatten sich durch Einschlagen eines Kellerfensters Zutritt zum Haus verschafft. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten Sie dann jedoch ohne Beute.

Wenn Sie Täterhinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

3. Versuchter Pkw-Diebstahl, Steinbach (Taunus), Herzbergstraße, Donnerstag, 29.10.2020 bis Donnerstag, 05.11.2020, 10:00 Uhr,

(pu)In einer Tiefgarage in Steinbach haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 29.10.2020, und dem vergangenen Donnerstagvormittag versucht, einen Pkw zu entwenden. Sie verschafften sich Zugang zu einer Tiefgarage in welcher der blaue BMW abgestellt war und schoben ein Rolltor nach oben, um an das Fahrzeug zu gelangen. Dort nahmen sie Manipulationen im Bereich des Schlosses vor und zerschnitten das Stoffdach des Fahrzeuges. Offensichtlich schafften sie es dennoch nicht, ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 3.500 Euro.

Wenn Sie Angaben zu verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

4. Fahrraddiebstahl am Bahnhof - Zeugen gesucht, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Sonntag, 01.11.2020, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 10:20 Uhr,

(pu)Unbekannte Täter erbeuteten zwischen Sonntagabend und Donnerstagvormittag ein Damenfahrrad vom Bahnhofsgelände in Anspach. Das Damenrad war auf dem Fahrradstellplatz an ein Herrenrad angeschlossen gewesen. Die Unbekannten zerstörten das Schloss und montierten den Sattel des Herrenrades an das Damenrad, bevor sie mit diesem flüchteten. Das schwarze Damenrad der Marke "Bulls" weist am Lenkrad einen Korb auf und am Rahmen befindet sich eine schwarze Halterung für das Fahrradschloss. Es hat einen Wert von etwa 700 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

5. Sachbeschädigung an Schaukasten, Oberursel, Rathausplatz, bis Montag, 02.11.2020, 10:00 Uhr,

(pu)In Oberursel im "Rathausplatz" wurde durch Unbekannte die Glasscheibe eines Schaukastens beschädigt. Dabei war ein Schaden von 200 Euro entstanden. Bislang ist lediglich der Feststellungszeitpunkt am Vormittag des vergangenen Montags bekannt; die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 auf.

6. Schwerwiegender Unfall in Weilrod, Weilrod, Weilstraße / L3051, Donnerstag, 05.11.2020, 17:45 Uhr,

(pu)Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr kam es an einer Einmündung zwischen Neuweilnau und Rod an der Weil zu einem schwerwiegenden Unfall mit mehreren Verletzten. Die 56-jährige Fahrerin eines roten Audis war auf der L3051 aus Richtung Neuweilnau in Richtung Weilstraße unterwegs. Der 87-jährige Fahrer eines blauen Golfs befuhr die Weilstraße aus Richtung Rod an der Weil kommend in Richtung Neuweilnau. An der Einmündung der Weilstraße zur L3051 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 56-Jährige mutmaßliche Unfallverursacherin leicht, der 87-Jährige sowie seine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Letztgenannten wurden stationär in einer Klinik aufgenommen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 21.000 Euro.

7. Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin, Oberursel, An der Heide, Donnerstag, 05.11.2020, 15:45 Uhr,

(pu)Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstagmittag in Oberursel bei einem Unfall mit einem Pkw leicht verletzt worden. Sie war auf dem Gehweg der Oberhöchstadter Straße in Richtung der Stadtmitte von Oberursel gefahren. Ein 63-jähriger Autofahrer, der mit seinem Porsche von der Straße "An der Heide" in die Oberhöchstadter Straße abbog, kollidierte im Kreuzungsbereich mit der Fahrradfahrerin. Diese wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

8. Unfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer, Bad Homburg, Saalburgstraße, Donnerstag, 05.11.2020, 10:45 Uhr,

(pu)Bei einem Unfall in Bad Homburg mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde am Donnerstagvormittag eine Person leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge standen hintereinander auf einer Abbiegerspur an einer Kreuzung der Saalburgstraße in Richtung Bad Homburg Stadtmitte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 33- jährige Fahrerin eines silbernen VW auf eine Fahrzeugkolonne vor ihr auf, so dass zwei Fahrzeuge vor ihm beschädigt wurden. Der 50-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeuges wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

