PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brand in Klinik

Friedrichsdorf KöppernFriedrichsdorf Köppern (ots)

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Emil-Sioli-Weg Tatzeit: Dienstag, 04.11.2020, ca. 18:14 Uhr (Meldungseingang)

Sachverhalt: Zur oben genannten Uhrzeit ging die Mitteilung über einen Brand in der dortigen Klinik ein. Der Brand in einem der Zimmer konnte von Pflegekräften gelöscht werden. Zwei Pflegekräfte wurden in Folge des Brandes leicht verletzt und ein Zimmer der Klinik beschädigt. Aktuell wird von einem Sachschaden von mindestens 10.000 EUR ausgegangen.

Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes dauern an. Vor Ort waren die Feuerwehr der Stadt Friedrichsdorf und die Freiwillige Feuerwehr Köppern.

