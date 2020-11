POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Körperverletzungen in Gemeinschaftsunterkunft, Kronberg am Taunus, Bleichstraße, Samstag, 31.10.2020, 17:40 Uhr bis 20:45 Uhr,

(däu)Die Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Kronberg am Taunus beschäftigten die Polizei am Samstagabend gleich mehrfach. Zunächst wurden die Beamten wegen einer Körperverletzung in die Bleichstraße gerufen, da aus bislang noch ungeklärten Gründen ein alkoholisierter 37-jähriger Kroate auf seinen 44-jährigen Mitbewohner eingeschlagen und diesen getreten habe. Nach Zeugenangaben konnte der 44-Jährige in sein Zimmer flüchten, woraufhin der Beschuldigte seinem Opfer gefolgt sei. In dessen Zimmer habe der Kroate erneut auf seinen Mitbewohner eingeschlagen und diesen nun auch mit einem Messer bedroht. Glücklicherweise wurde der 44-Jährige durch die Angriffe nur leicht verletzt. Auch wenn die Beamten den Beschuldigten noch am Tatort festnehmen konnten, wurde das Tatmesser nicht mehr aufgefunden. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Später am Abend mussten die Beamten erneut in der Unterkunft anrücken, da dieses Mal nach Zeugenangaben ein 47-jähriger Bulgare auf einen 42-jährigen Kroaten mit einem Golfschläger eingeschlagen hatte. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. 15-Jähriger von Hund gebissen, Steinbach, Niederhöchstädter Straße, Samstag, 31.10.2020, 17:45 Uhr,

(däu)Am Samstagabend gegen 17:45 Uhr wurde in der Niederhöchstädter Straße in Steinbach ein 15-jähriger Fahrradfahrer von einem Hund attackiert. Als der auf dem Gehweg fahrende Radfahrer den ihm entgegenkommenden 17-jährigen Hundehalter samt angeleinten Hund passierte, wurde er von dem Tier gebissen. Hierbei wurde der 15-Jährige leicht verletzt.

3. Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle, Wehrheim, Am Bürgerhaus, Sonntag, 01.11.2020, 02:30 Uhr,

(däu)Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizeistation Usingen als sie in der Nacht zum Sonntag einen mit mehreren Personen besetzten PKW auf dem Parkplatz Am Bürgerhaus in Wehrheim kontrollierte. Bei dem 22-jährigen Fahrer konnten in dessen Rucksack eine geringe Menge Cannabisblüten sowie einige Hanfsamen sichergestellt werden. Bei einem 21-jährigen Mitfahrer fanden die Beamten in seiner Umhängetasche ebenfalls Cannabisblüten sowie Haschisch für den Eigenbedarf. Beide jungen Männer erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

4. Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht, Oberursel (Taunus), Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Samstag, 31.10.2020, zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr,

(däu)Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Zimmersmühlenweg in Oberursel-Stierstadt wurde am Samstagmorgen ein blauer Mercedes GLC bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges streifte vermutlich im Vorbeifahren den geparkten Mercedes im Bereich der linken hinteren Tür und verursachte so den etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

