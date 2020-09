Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 17.15 Uhr - Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Ein leicht verletzter Fußgänger wurde nach einer Kollision mit einem Auto durch die Rettungskräfte vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge überquerte die Straße an der Ampelkreuzung, als wohl zeitgleich eine Peugeot-Fahrerin von der Rheinstraße nach links auf die B500 abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Peugeot nach aktuellen Erkenntnissen lediglich ein geringer Sachschaden.

*jh

