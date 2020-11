POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 30.10. - 01.11.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Wohnungseinbruchdiebstahl Bad Homburg, Bommersheimer Weg Samstag, 31.10.2020 zwischen 17:00 Uhr u. 18:10 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Bommersheimer Weg in Bad Homburg. Der Täter gelangte über ein Garagendach zur Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses, hebelte dort ein Fenster auf und entwendete Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Vermutlich wurde der Täter durch die heimkehrenden Bewohner gestört und flüchtete.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Friedrichsdorf, Wilhelmstraße Freitag, 30.10.2020, 18:30 Uhr

Am frühen Freitagabend kam es in Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein Renault und ein VW waren in der Wilhelmstraße seitlich zusammengestoßen. Die 46-jährige Fahrerin des Renault kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4000,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht Friedrichsdorf, Alt Seulberg Donnerstag, 29.10.2020 zwischen 15:30 Uhr u. 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein gelber Opel Corsa beim Ausparken einen hinter ihm geparkten BMW Mini massiv im Frontbereich. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernten sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und das Kennzeichen abgelesen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Der Schaden wird auf 3500,- EUR geschätzt.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl Oberursel, Mauerfeldstraße Freitag, 30.10.2020, zwischen 18:10 Uhr u. 19:30 Uhr

Am Freitagabend, im Zeitraum von 18:10 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es in der Mauerfeldstraße in Oberursel zu einem Wohnungseinbruch in einem Reihenendhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Hebeln an einer Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Dort wurden diverse Schmuckstücke entwendet, nachdem zuvor das gesamte Haus durchsucht wurde. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Zeugen melden sich bitte bei hiesiger Kriminalpolizei unter 06172 / 120 - 0.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw Steinbach (Taunus), Berliner Straße Höhe Hausnr. 60 Zw. Freitag, 30.10.2020, 10:35 Uhr und Samstag, 31.10.2020, 10:15 Uhr

Unbekannte schlugen die Beifahrerscheibe eines parkenden weißen Mercedes-Benz ein und verschafften sich Zugang in das Fahrzeuginnere. Aus dem Fahrzeug rissen der/die Täter die Verkleidung des Lautsprechergehäuses heraus und entwendeten diese. Weiterhin wurde der rechte Außenspiegel abgerissen und entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel.: 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fahrradfahrer Oberursel, Camp-King-Allee 8 Samstag, 31.10.2020, 12:24 Uhr

Eine 54 -jährige Fahrerin eines grauen VW parkte in der Camp-King-Allee 8 rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie den hinter ihr vorbeifahrenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 49 Jahre alte Fahrradfahrer und wurde schwer verletzt. Durch die anwesenden Rettungskräfte wurde dieser in die nächste Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden ca. 1500,- Euro.

Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen Steinbach (Taunus), Oberhöchstädter Straße Samstag, 31.10.2020, 15:19 Uhr

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Van beabsichtigte aus der Grundstückseinfahrt rückwärts in den fließenden Verkehr aufzufahren. Dabei übersah dieser eine aus Richtung Oberhöchstadt heranfahrende 78-jährige Fahrzeugführern eines grauen VW Golf und stieß mit dieser zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls stieß der Golf zunächst gegen einen Leitpfosten und anschließend mit einem weiteren (parkenden) Fahrzeug zusammen.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Körperverletzung / Beleidigung Usingen, Wirthstraße Freitag, 30.10.2020, 19:00 Uhr

Ein bislang unbekannter ca. 50-jähriger Täter befuhr mit seinem grauen PKW der Marke Jaguar die Wirthstraße in Usingen entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung (Einbahnstraße). Er wurde durch einen entgegenkommenden 72-jährigen PKW-Führer durch Lichthupe darauf aufmerksam gemacht. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Wortgefecht, bei dem der Täter den Geschädigten beleidigte. Beide Fahrzeugführer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Der Täter griff den Geschädigten am Oberarm und drückte ihn gegen eine Hauswand. Der Geschädigte wurde dabei leichtverletzt. Durch das Einschreiten weiterer Passanten ließ der Täter von der Tat ab, stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 / 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Usingen, Usinger Straße Freitag, 30.10.2020, 22:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es im Bereich der Usinger Straße in 61250 Usingen, Ortsteil Eschbach, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 49-jähriger Fußgänger leichtverletzt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin befuhr die Usinger Straße aus Richtung Wernborner Straße in Richtung Usingen. An einer Engstelle touchierte sie den auf dem Gehweg laufenden Fußgänger auf unbekannte Art und Weise, sodass der Fußgänger stürzte. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es soll sich um einen weißen SUV mit FB-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 / 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße Samstag, 31.10.2020, 18:40 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Rudolf-Diesel-Straße in 61267 Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer leichtverletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung Heisterbachstraße in Richtung An der Eisenbahn. Eine 19-jährige PKW-Führerin beabsichtigte von einem Parkplatz in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer bremste und versuchte auszuweichen und stürzte bei dem Versuch. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leichtverletzt. Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad kam es nicht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf 500,- Euro geschätzt.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Sachbeschädigung durch Feuer Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße Samstag 31.10.2020, 21:15 Uhr

Unbekannte Täter setzten auf bislang unbekannte Art und Weise einen Papiermüllcontainer in Brand. Der Container wurde durch das Feuer zerstört. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 390,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall Sachschaden Kronberg im Taunus, B 455 Samstag 31.10.2020, 11:11 Uhr

Der Fahrer eines grauen Opel Zafiras fuhr am Hainknoten auf die B455 in Richtung Oberursel auf. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW, der auf der B455 in Richtung Oberursel unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, es kam zum Zusammenstoß.

Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2300,- Euro.

