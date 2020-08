Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Einsatz gegen illegale Migration an der A17

Breitenau (ots)

Am Mittwoch (26. August 2020) in den Nachtstunden führte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Einsatz gegen die Verhinderung der illegalen Migration durch. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde die Inspektion durch Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna auf der A17 bei Breitenau und den anderen Verkehrswegen entlang der Autobahn unterstützt.

Die Bundespolizeibeamten kontrollierten einen VW Crafter mit ukrainischer Zulassung nebst Insassen am Rastplatz "Am Heidenholz". Im Kleinbus befanden sich neben dem Fahrer im Alter von 53 Jahren noch weitere fünf ukrainische Staatsangehörige (22 bis 46 Jahre). Im Rahmen der Einreisebefragungen gaben die Personen an, dass sie einer Erwerbstätigkeit in Belgien nachgehen wollten. Die vorgelegten Arbeitsverträge stellten sich jedoch als fingierte Arbeitsdokumente heraus. Die Männer und eine Frau aus der Ukraine erfüllten nicht die Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener Grenzkodex.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren gegen den Fahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern bzw. gegen die Insassen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet ein. Am Donnerstag erfolgte die Zurückschiebung der fünf Insassen nach Tschechien. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der 53-Jährige den Polizeigewahrsam verlassen.

