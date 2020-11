POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 04.11.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Munitionsfund nach Polizeieinsatz, Bad Homburg, Landgrafenstraße, Dienstag, 03.11.2020, 12:50 Uhr bis 16:30 Uhr,

(pu)In Bad Homburg kam es am Dienstagmittag zunächst zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich und in diesem Zusammenhang zum Auffinden einer größeren Menge Waffen und Munition sowie von Geschossen und Granaten. Im Rahmen des Polizeieinsatzes in der Landgrafenstraße und der darauffolgenden Durchsuchung einer Wohnung wurden u.a. größere Mengen Waffen und Munition sowie mehrere große Geschosse und Granaten aufgefunden. Hierauf wurde aus Sicherheitsgründen das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses, in welchem sich die Wohnung des 65-jährigen Beschuldigten befindet, kurzzeitig geräumt. Nachdem hinzugezogene Spezialisten des Landeskriminalamtes die aufgefundenen Gegenstände in Augenschein genommen hatten, konnten die Bewohner jedoch wieder zurückkehren. Alle strafrechtlich relevanten Gegenstände wurden bis 16:30 Uhr durch das Fachkommissariat aus Bad Homburg sichergestellt. Nun folgende Untersuchungen der Sprengstoffermittlungsbeamten werden zeigen, bei welchen der Gegenstände es sich um "scharfe" Waffen oder Munition handelt und welche dem Bereich der Übungswaffen, Übungsmunition oder Attrappen zuzuordnen sind. Gegen den 65-jährigen mutmaßlichen Militariasammler laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz.

2. Erwachsener soll Kind geschlagen haben, Usingen, Kreuzgasse, Dienstag, 03.11.2020, 19:27 Uhr,

(pu)An einem Imbiss in der Kreuzgasse in Usingen soll ein 35-jähriger Mann am Dienstagabend einen Elfjährigen geschlagen haben. Der Elfjährige soll sich gegen 19:27 Uhr gestikulierend an den Mann gewandt haben. Dieser sei ihm dann bis zu einem Imbiss in der Nähe gefolgt und habe ihn dort widersprüchlichen Zeugenaussagen zufolge möglicherweise "geohrfeigt" sowie ihm gegen den Nacken geschlagen. Die Zeugenaussagen differieren hier bezüglich der angeblichen Schläge. Licht ins Dunkel soll nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen bringen.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfall mit Trunkenheit, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Dienstag, 03.11.2020, 16:26 Uhr,

(pu)Nachdem es am Dienstagnachmittag zwischen Nieder-Eschbach und Ober-Erlenbach zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen war, stellte sich heraus, dass einer der Beteiligten unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 16:26 Uhr war der 36-jährige Fahrer eines weißen Seat Cupra Ateca auf der Frankfurter Straße aus Richtung Ober-Erlenbach nach Nieder-Eschbach unterwegs. Im Bereich nach einer Kreuzung soll er ersten Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort sei er mit einem entgegenkommenden silbernen Ford Focus eines 21-Jährigen kollidiert. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro. Der vor Ort gewonnene Verdacht einer möglichen Alkoholisierung des 36-Jährigen erhärtete sich durch einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Seat-Fahrer wird nun Straßenverkehrsgefährdung sowie die Verursachung des Unfalles vorgeworfen.

Wenn Sie Zeuge dieses Unfalles waren und noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0.

4. Zeugen von Unfallflucht gesucht, Oberursel, Hauptstraße, Dienstag, 03.11.2020, 20:35 Uhr,

(pu)An einem in der Hauptstraße in Oberursel geparkten PKW war am Dienstagabend bei einer Unfallflucht ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Der 42-jährige Besitzer eines grauen Mercedes E220 hatte diesen in der Hauptstraße zwischen Furtweg und Mühlenweg, in Fahrtrichtung Mühlenweg, am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 20:35 Uhr soll ein Fahrzeug, welches ebenfalls in Richtung Mühlenweg unterwegs war, den geparkten Mercedes an der linken Fahrzeugseite beschädigt haben. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen hellen SUV mit zwei Insassen gehandelt haben.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Oberursel unter 06172/6240-0 entgegen.

