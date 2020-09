Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Pkw-Brand auf der BAB1 bei Hermeskeil

Hinzert-Pölert (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, gegen17:10 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion Hermeskeil ein brennendes Fahrzeug auf der BAB1, Richtungsfahrbahn Trier, wenige Kilometer hinter der Raststätte Hochwald-Ost gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Hermeskeil stand das sich auf dem Standstreifen befindende Fahrzeug bereits in Vollbrand. Nach dem der Brand weitestgehend gelöscht war, wurde festgestellt, dass sich eine verstorbene Person in Innenraum des Fahrzeugs befand. Hinweise zur Ursache des Brandes liegen bisher nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

