Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Lagerhalle/ Täter brechen in Lagerräume ein

KleveKleve (ots)

Am Samstag (28. November 2020) zwischen 01.45 Uhr und 04.00 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle an der Ackerstraße. Die Lagerhalle, die in mehrere Parzellen aufgeteilt, wird von unterschiedlichen Personen angemietet. Die Täter gelangten durch ein Fenster ins Innere, von wo sich gewaltsam Zutritt zu den einzelnen Parzellen verschafften. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten zwei Fahrräder und eine Motorsäge. Aufgezeichnet von einer Videokamera verließen sie gegen 04.00 Uhr den Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

