Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Melle (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Firmenfahrzeuges in der Sängerstraße ein. Aus dem VW Transporter wurden Werkzeuge entwendet.

In Wellingholzhausen, Zur Fünte, kam es zu einer ähnlichen Tat in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen. Unbekannte zerstörten die Heckscheibe eines VW Crafter und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Auch hier waren Werkzeuge das Ziel der Diebe.

Die entstandenen Sachschäden belaufen sich zusammen auf etwa 10.000 Euro. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell